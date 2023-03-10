Маркозашвили (Рукавишникова) Анастасия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1993
Отец: Рукавишников Олег
Мать: Рукавишникова Наталья
Бракосочетание
21.04.2017
Рождение ребёнка
08.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркозашвили Давид Дмитриевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область