Маркозашвили (Рукавишникова) Анастасия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркозашвили (Рукавишникова) Анастасия Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1993

Отец: Рукавишников Олег

Мать: Рукавишникова Наталья

Бракосочетание
21.04.2017

Муж: Маркозашвили Давид Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркозашвили Давид Дмитриевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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