Данькина Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.05.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1976
Отец: Лаптев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
14.05.2001
Сын: Данькин Павел Вячеславович
Рождение ребёнка
15.06.2002
Дочь: Данькина Софья Вячеславовна
Рождение ребёнка
25.05.2004
Дочь: Данькина Елизавета Вячеславовна
Рождение ребёнка
07.12.2006
Сын: Данькин Арсений Вячеславович
Рождение ребёнка
09.06.2009
Сын: Данькин Захар Вячеславович