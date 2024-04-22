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Данькина Анна Владимировна

Место рождения

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

Дата рождения

27.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1976

Отец: Лаптев Владимир Викторович

Мать: не указана

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.05.2001

Сын: Данькин Павел Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.2002

Дочь: Данькина Софья Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.2004

Дочь: Данькина Елизавета Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.12.2006

Сын: Данькин Арсений Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.06.2009

Сын: Данькин Захар Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

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