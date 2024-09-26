Подвойская (Шевцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодвойская (Шевцова) Анна

Подвойская (Шевцова) Анна

Место рождения

Перетин

Дата рождения

10.01.1853

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Андрей

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Иван

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Яков

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Павел Старший

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подвойский Демьян

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Подвойский Петр

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Подвойский Федор

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1994

Дочь: Дробкова (Подвойская) Варвара Младший

Отец ребёнка: Подвойский Игнат

Смерть
1893
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.