Подвойская (Шевцова) Анна
Место рожденияПеретин
Дата рождения10.01.1853
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Андрей
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Иван
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Яков
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подвойский Демьян
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Подвойский Петр
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Подвойский Федор
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1994
Дочь: Дробкова (Подвойская) Варвара Младший
Отец ребёнка: Подвойский Игнат
Смерть
1893
Причина смерти: Болезнь