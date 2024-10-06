Ярцев Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.08.1850 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярцев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярцева Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Иван Семенович
Мать ребёнка: Ярцева Агафья Семеновна
Смерть
07.08.1850 ст.
Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область