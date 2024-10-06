Ярцев Семен Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярцев Семен Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.08.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярцев Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Иван Семенович

Мать ребёнка: Ярцева Агафья Семеновна

Смерть
07.08.1850 ст.
Новоникитино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

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