Никифорова Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Устинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Никифоров Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владимир Ильич

Отец ребёнка: Никифоров Илья Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Никифоров Илья Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Илья Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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