Амирбекова (Черткоева) Виктория Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирбекова (Черткоева) Виктория Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черткоев Петр Хетагович

Мать: Буянкина Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
08.03.2009

Сын: Амирбеков Роман Мехтиевич

Отец ребёнка: Амирбеков Мехти Малиагаевич

Бракосочетание
До 2011

Муж: Амирбеков Мехти Малиагаевич

Бракосочетание
18.12.2015

Муж: Пак Петр Василивич

Рождение ребёнка
18.12.2018

Дочь: Пак Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Пак Петр Василивич

Рождение ребёнка
14.08.2020

Сын: Пак Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пак Петр Василивич

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