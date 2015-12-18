Амирбекова (Черткоева) Виктория Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.2009
Сын: Амирбеков Роман Мехтиевич
Отец ребёнка: Амирбеков Мехти Малиагаевич
Бракосочетание
До 2011
Бракосочетание
18.12.2015
Муж: Пак Петр Василивич
Рождение ребёнка
18.12.2018
Дочь: Пак Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Пак Петр Василивич
Рождение ребёнка
14.08.2020
Сын: Пак Михаил Петрович
Отец ребёнка: Пак Петр Василивич