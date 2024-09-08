Господинова (Васильева) Инна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Господинова (Васильева) Инна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Господинов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
24.01.2005

Дочь: (Господинова) Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Господинов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Господинов Артем Алексеевич

Отец ребёнка: Господинов Алексей Николаевич

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