Господинова (Васильева) Инна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.2005
Дочь: (Господинова) Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Господинов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.2009
Сын: Господинов Артем Алексеевич
Отец ребёнка: Господинов Алексей Николаевич