Бажанов Георгий Савельевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Бажанов Савелий
Рождение ребёнка
19.07.1916
Дочь: Бажанова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Кожохина Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1919
Сын: Бажанов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Кожохина Аксинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957