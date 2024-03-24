Бажанов Георгий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБажанов Георгий Савельевич

Бажанов Георгий Савельевич

Место рождения

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бажанов Савелий

Мать: не указана

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.07.1916

Дочь: Бажанова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Кожохина Аксинья Федоровна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.07.1919

Сын: Бажанов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Кожохина Аксинья Федоровна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожохина Аксинья Федоровна

Смерть
1957
Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close