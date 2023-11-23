Гладышев Олег Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышев Олег Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1980 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1998

Жена: Гладышева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.2004

Сын: Гладышев Михаил Олегович

Мать ребёнка: Гладышева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.2010

Дочь: Гладышева Анна Олеговна

Мать ребёнка: Гладышева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.2017

Дочь: Гладышева Кристина Олеговна

Мать ребёнка: Гладышева Елена Николаевна

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