Харченко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения10.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1976
Бракосочетание
Между 1992 и 1997
Рождение ребёнка
29.07.1997
Сын: Харченко Святослав Иванович
Мать ребёнка: Харченко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.2005
Дочь: Харченко Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Харченко Елена Васильевна