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Харченко Иван Иванович

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

10.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1976
Бракосочетание
Между 1992 и 1997

Жена: Харченко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1997

Сын: Харченко Святослав Иванович

Мать ребёнка: Харченко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
28.07.2005

Дочь: Харченко Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Харченко Елена Васильевна

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