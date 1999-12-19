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Фёдоров Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1949

Дата смерти

19.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1949

Отец: не указан

Мать: Нина Герасимовна

Рождение ребёнка
16.04.1973

Сын: Фёдоров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
19.04.1975

Дочь: Степанова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
12.12.1981

Дочь: Саратова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Михайловна

Смерть
19.12.1999
Бузулук
Причина смерти: Рак
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