Фёдоров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1949
Дата смерти19.12.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1949
Отец: не указан
Мать: Нина Герасимовна
Рождение ребёнка
16.04.1973
Сын: Фёдоров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.04.1975
Дочь: Степанова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
12.12.1981
Дочь: Саратова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Фёдорова Ольга Михайловна
Смерть
19.12.1999
Бузулук
Причина смерти: Рак