Григорьев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.2005

Дочь: (Григорьева) Лилия Сергеевна

Мать ребёнка: Григорьева (Баулина) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева (Баулина) Мария Николаевна

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