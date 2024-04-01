Григорьев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.2005
Дочь: (Григорьева) Лилия Сергеевна
Мать ребёнка: Григорьева (Баулина) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева (Баулина) Мария Николаевна