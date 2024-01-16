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Надеев Григорий Львович

Место рождения

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1844

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Надеев Лев Устинович

Мать: Надеева Фелицата Михайловна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1865

Сын: Надеев Фаддей Григорьевич

Мать ребёнка: Надеева Анна Степановна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева Анна Степановна

д. Сиринская
Смерть
До 1914
д. Сиринская
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