Надеев Григорий Львович
Место рожденияд. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1844
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Надеев Лев Устинович
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1865
Сын: Надеев Фаддей Григорьевич
Мать ребёнка: Надеева Анна Степановна
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надеева Анна Степановна
д. Сиринская
Смерть
До 1914
д. Сиринская