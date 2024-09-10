Романов Егор Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Романов Кондратий Прокопьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Матрена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Благинина (Романова) Марья Егоровна
Мать ребёнка: Романова Матрена
Тебеняк, Курганская обл
Смерть
Неизвестно