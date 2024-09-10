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Романов Егор Кондратьев

Место рождения

Тебеняк, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Романов Кондратий Прокопьев

Мать: скрыто настройками приватности

Тебеняк, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Матрена

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Благинина (Романова) Марья Егоровна

Мать ребёнка: Романова Матрена

Тебеняк, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Тебеняк, Курганская обл
Смерть
Неизвестно

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