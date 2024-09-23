Пастухов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пастухов Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно