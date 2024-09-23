Пастухов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПастухов Степан Васильевич

Пастухов Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастухов Василий Фёдорович

Мать: Бережнева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережнева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пастухов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.