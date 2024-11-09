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Контиевский Гаврил

Место рождения

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Контиевский Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Контиевская Мария Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Контиевский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Контиевский Роман Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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