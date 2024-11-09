Контиевский Гаврил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1800
Сын: Контиевский Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Контиевская Мария Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Контиевский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Контиевский Роман Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно