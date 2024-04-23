Макушева (Назарова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушева (Назарова) Надежда Михайловна

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Место рождения

г. Ангарск

Дата рождения

?.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1986

Отец: Назаров Михаил Афанасьевич

Мать: Назарова Светлана Доржиевна

г. Ангарск
Рождение ребёнка
2019

Дочь: Макушева София Александровна

Отец ребёнка: Макушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Макушев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Никита Александрович

Отец ребёнка: Макушев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушев Александр

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