Меньшикова (Русинова) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1927
Сын: Меньшиков Федор Семенович
Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Меньшикова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Меньшиков Григорий Семенович
Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Меньшиков Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Меньшиков Владимир Семенович
Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947