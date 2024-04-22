Меньшикова (Русинова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Русинова) Таисия Петровна

Место рождения

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Меньшиков Федор Семенович

Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Меньшикова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Меньшиков Григорий Семенович

Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Меньшиков Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Меньшиков Владимир Семенович

Отец ребёнка: Меньшиков Семен Матвеевич

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Семен Матвеевич

Смерть
1947
Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
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