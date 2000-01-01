Лосева-Немченко Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1924
Дата смерти06.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
05.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1984