Лосева-Немченко Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосева-Немченко Вера Павловна

Лосева-Немченко Вера Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1924

Дата смерти

06.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
05.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Михаил Трофимович

Смерть
06.01.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close