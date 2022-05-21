Лосева-Немченко Вера Павловна
женский, родилась 22.07.1924
умерла 06.01.1984
Супруги
Лосев Михаил Трофимович21.11.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
05.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович
Смерть
06.01.1984