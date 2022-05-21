Лосева-Немченко Вера Павловна 22.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Лосева-Немченко Вера Павловна

Автор
ОТ
Тяжельникова О.

женский, родилась 22.07.1924

умерла 06.01.1984

Супруги
Лосев Михаил Трофимович21.11.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
11.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
05.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Михаил Трофимович

Смерть
06.01.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.