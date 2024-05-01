Фещенко (Девягина) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фещенко Алексей Борисович
Отец ребёнка: Фещенко Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1986
Дочь: Толстых (Фещенко) Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Фещенко Борис Алексеевич