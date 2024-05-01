Фещенко (Девягина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Девягина) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фещенко Алексей Борисович

Отец ребёнка: Фещенко Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Толстых (Фещенко) Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Фещенко Борис Алексеевич

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