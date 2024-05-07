Костоусова Елена Марсальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979
Отец: Цыпуков Марсаль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.2004
Сын: Костоусов Егор Витальевич
Отец ребёнка: Костоусов Виталий Федорович
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.2016
Сын: Костоусов Степан Витальевич
Отец ребёнка: Костоусов Виталий Федорович
Рождение ребёнка
14.06.2018
Дочь: Костоусова Елизавета Витальевна
Отец ребёнка: Костоусов Виталий Федорович