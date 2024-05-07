Костоусова Елена Марсальевна 13.04.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костоусова Елена Марсальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979

Отец: Цыпуков Марсаль

Мать: Цыпукова Татьяна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костоусов Виталий Федорович

Рождение ребёнка
24.02.2004

Сын: Костоусов Егор Витальевич

Отец ребёнка: Костоусов Виталий Федорович

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.2016

Сын: Костоусов Степан Витальевич

Отец ребёнка: Костоусов Виталий Федорович

Рождение ребёнка
14.06.2018

Дочь: Костоусова Елизавета Витальевна

Отец ребёнка: Костоусов Виталий Федорович

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