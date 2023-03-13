Тарасова Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тарасовъ Трофимъ

Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1897

Сын: Тарасовъ Григорий

Отец ребёнка: Тарасовъ Трофимъ

хуторъ Колмаковский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасовъ Трофимъ

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