Тарасова Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тарасовъ Трофимъ
Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1897
Сын: Тарасовъ Григорий
Отец ребёнка: Тарасовъ Трофимъ
хуторъ Колмаковский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасовъ Трофимъ