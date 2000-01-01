Марухин Иоанн Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марухин Иоанн Елисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Марухин Елисей Никитин

Мать: Авдотья Яковлева

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