Задвернюк (Пуць) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1858 ст.
Вербовец, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.
Сын: Задвернюк Самойл Филиппович
Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1862 ст.
Дочь: Бондаренко (Задвернюк) Александра Филипповна
Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.
Сын: Задвернюк Иустин Филиппович
Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
27.03.1866 ст.
Дочь: Задвернюк Матрона Константиновна
Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
09.04.1868 ст.
Дочь: Задвернюк Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1871 ст.
Дочь: Задвернюк Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич
Смерть
Неизвестно