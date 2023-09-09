Задвернюк (Пуць) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задвернюк (Пуць) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1858 ст.

Муж: Задвернюк Филипп Григорьевич

Вербовец, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.08.1859 ст.

Сын: Задвернюк Самойл Филиппович

Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1862 ст.

Дочь: Бондаренко (Задвернюк) Александра Филипповна

Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
01.06.1864 ст.

Сын: Задвернюк Иустин Филиппович

Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
27.03.1866 ст.

Дочь: Задвернюк Матрона Константиновна

Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
09.04.1868 ст.

Дочь: Задвернюк Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1871 ст.

Дочь: Задвернюк Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Задвернюк Филипп Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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