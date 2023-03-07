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Славин Александр Николаевич

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Место рождения

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кокорева Анна Александровна

Мать ребёнка: Славина Анастасия Ивановна

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Славин Николай Александрович

Мать ребёнка: Славина Анастасия Ивановна

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Славина Прасковья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1905 ст.

Сын: Славин Рафаил Александрович

Мать ребёнка: Славина Анастасия Ивановна

Есипово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славина Анастасия Ивановна

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