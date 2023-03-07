Славин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кокорева Анна Александровна
Мать ребёнка: Славина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Славин Николай Александрович
Мать ребёнка: Славина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Славина Прасковья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1905 ст.
Сын: Славин Рафаил Александрович
Мать ребёнка: Славина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно