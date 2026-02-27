Баринов Сергей Васильевич 30.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баринов Сергей Васильевич

Автор
АС
Стрежбецкая - Смагина А.

мужской, родился 30.07.1976, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

умер 07.11.2024, Работино

Супруги
Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна09.02.1973 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна

Развод
Неизвестно

Жена: Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Смерть
07.11.2024

пропал без вести на СВО

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