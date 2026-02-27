Баринов Сергей Васильевич
мужской, родился 30.07.1976, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
умер 07.11.2024, Работино
Супруги
Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна09.02.1973 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смагина (Сурова) Елена Евгеньевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
07.11.2024