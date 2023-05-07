Антипин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Антипин Илья Александрович

Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Ежова Алена Александровна

Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Антипин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Давид Александрович

Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Людмила Георгиевна

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