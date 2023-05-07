Антипин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1972
Сын: Антипин Илья Александрович
Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Ежова Алена Александровна
Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
1990
Сын: Антипин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Давид Александрович
Мать ребёнка: Антипина Людмила Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно