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Фофанов Емельян Степанович

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Место рождения

Рыбино, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Фофанов Степан Андреевич

Мать: не указана

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фофанова Василиса Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фофанов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Елисеева Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Фофанова Матрена Макаровна

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофанова Матрена Макаровна

Смерть
Неизвестно
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