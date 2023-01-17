Фофанов Емельян Степанович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Фофанов Степан Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фофанова Василиса Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фофанов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Елисеева Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Фофанова Матрена Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно