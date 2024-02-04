Фазлеева Субарчат Халиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамидуллин Халик Айтбаевич
Мать: Хамидуллина Гульсамау
Рождение ребёнка
08.07.?
Дочь: Ханова Альфия Хазиевна
Отец ребёнка: Фазлеев Хази
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фазлеев Хази
Рождение ребёнка
19.03.1973
Дочь: Гареева Зульфия Хазиевна
Отец ребёнка: Фазлеев Хази
Рождение ребёнка
01.02.1983
Дочь: Альмухаметова Гульфия Хазиевна
Отец ребёнка: Фазлеев Хази