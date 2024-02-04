Фазлеева Субарчат Халиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазлеева Субарчат Халиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Халик Айтбаевич

Мать: Хамидуллина Гульсамау

Рождение ребёнка
08.07.?

Дочь: Ханова Альфия Хазиевна

Отец ребёнка: Фазлеев Хази

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фазлеев Хази

Рождение ребёнка
19.03.1973

Дочь: Гареева Зульфия Хазиевна

Отец ребёнка: Фазлеев Хази

Рождение ребёнка
01.02.1983

Дочь: Альмухаметова Гульфия Хазиевна

Отец ребёнка: Фазлеев Хази

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