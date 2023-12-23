Богданова (Смутко) Светлана Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1988
Дочь: Богданова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
12.07.1990
Сын: Богданов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
28.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Ковалево, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1999
Сын: Богданов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно