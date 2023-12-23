Богданова (Смутко) Светлана Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Смутко) Светлана Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1988

Дочь: Богданова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.07.1990

Сын: Богданов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
28.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Ковалево, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.03.1999

Сын: Богданов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Богданов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Сергей Александрович

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