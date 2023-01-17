Смирнова (Никитина) Вера Тимофеевна
Место рожденияхутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Дата рождения07.01.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928
хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Бракосочетание
?.10.1946
Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1950
Дочь: Голенкова Кузнецова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович
Рапатово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1952
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович
Урман-Асты, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1955
Дочь: Сорокина Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович
Ляхово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1959
Сын: Смирнов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович
Мияки, Миякинского район, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
18.12.1962
Сын: Смирнов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан