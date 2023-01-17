Смирнова (Никитина) Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Никитина) Вера Тимофеевна

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Место рождения

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона

Дата рождения

07.01.1928

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928

Отец: Никитин Тимофей Ананьевич

Мать: Никитина Екатерина Григорьевна

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Бракосочетание
?.10.1946

Муж: Смирнов Фёдор Егорович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1950

Дочь: Голенкова Кузнецова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович

Рапатово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1952

Сын: Смирнов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович

Урман-Асты, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1955

Дочь: Сорокина Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович

Ляхово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1959

Сын: Смирнов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович

Мияки, Миякинского район, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
18.12.1962

Сын: Смирнов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Смирнов Фёдор Егорович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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