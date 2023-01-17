Кадочников Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кадочников Василий Ефимович

Мать: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кадочников Андрон Семенович

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кадочников Семен Семенович

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кадочников Миней Семенович

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кадочников Петр Семенович

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Акулина Семеновна

Мать ребёнка: Кадочникова Дарья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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