Кадочников Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кадочников Василий Ефимович
Мать: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кадочников Андрон Семенович
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кадочников Семен Семенович
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кадочников Миней Семенович
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кадочников Петр Семенович
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Акулина Семеновна
Мать ребёнка: Кадочникова Дарья
Смерть
Неизвестно