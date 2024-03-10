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Воронина Татьяна Сергеевна
Воронина Татьяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1993
Пол
Женский
Отец
Воронин Сергей Викторович
1961 г.р.
Мать
Воронина (Яковлева) Нина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1993
Отец:
Воронин Сергей Викторович
Мать:
Воронина Нина Александровна
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