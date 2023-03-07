Селезнева (Сисоева) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Сисоев Яков
Мать: не указана
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Феодосий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Дочь: Елена Гавриилова
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Дочь: Евгения Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич
Сын: Селезнев (seleznev) Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич