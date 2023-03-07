Селезнева (Сисоева) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Сисоева) Наталья Яковлевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Сисоев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1890

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1892

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1895

Сын: Селезнев Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Селезнев Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Селезнев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
15.05.1901

Сын: Селезнев Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
25.02.1905

Сын: Селезнев Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Селезнев Феодосий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
28.11.1910

Сын: Селезнев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елена Гавриилова

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: Евгения Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Селезнев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Рождение ребёнка
06.09.1917

Сын: Селезнев (seleznev) Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Гавриил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
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