Одинец Авдотья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Устинья Евстафьева
Отец ребёнка: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно