Одинец Авдотья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Авдотья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Устинья Евстафьева

Отец ребёнка: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Одинец Матвей Евстафьев

Отец ребёнка: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинец Евстафий (Астап) Абрамов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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