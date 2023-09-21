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Крюкова Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Яковлевич!!!

Рождение ребёнка
16.06.1914

Дочь: Карабанова (Крюкова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!

Рождение ребёнка
1917

Сын: Крюков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!

Рождение ребёнка
1920

Сын: Крюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!

Смерть
Неизвестно

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