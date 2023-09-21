Крюкова Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1914
Дочь: Карабанова (Крюкова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!
Рождение ребёнка
1920
Сын: Крюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Яковлевич!!!
Смерть
Неизвестно