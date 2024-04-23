Ефимия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1765

Дочь: Устинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1768

Сын: Кузьма Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1771

Сын: Захар Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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