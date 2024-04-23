Ефимия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1765
Дочь: Устинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1768
Сын: Кузьма Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1771
Сын: Захар Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Иванович