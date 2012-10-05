Климов Кирилл Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Кирилл Алексеевич

Климов Кирилл Алексеевич

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2012

Отец: Климов Алексей Юрьевич

Мать: Съедина Анжелика Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close