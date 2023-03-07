Мусихин Лука Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Лука Матвеев

Мусихин Лука Матвеев

avatar

Место рождения

поч. вновь росчищен, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Мусихин Матвей (Матюшка) Давыдов

Мать: Мусихина Марья Семенова

поч. вновь росчищен, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Мусихин Иван Лукин

Мать ребёнка: Мусихина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Мусихин Степан Лукин

Мать ребёнка: Мусихина Федосья

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Акилина Лукина

Мать ребёнка: Мусихина Федосья

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Мусихин Фома Лукин

Мать ребёнка: Мусихина Федосья

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Евдокия Лукина

Мать ребёнка: Мусихина Федосья

дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Федосья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Карпунинской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close