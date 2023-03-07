Мусихин Лука Матвеев
Место рожденияпоч. вновь росчищен, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
поч. вновь росчищен, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Мусихин Иван Лукин
Мать ребёнка: Мусихина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Мусихин Степан Лукин
Мать ребёнка: Мусихина Федосья
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Акилина Лукина
Мать ребёнка: Мусихина Федосья
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Мусихин Фома Лукин
Мать ребёнка: Мусихина Федосья
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Евдокия Лукина
Мать ребёнка: Мусихина Федосья
дер. Матюшинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Федосья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Карпунинской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706