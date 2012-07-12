Андреев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1953

Дата смерти

12.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1980

Сын: Андреев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Андреева Елена Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Оксана Вадимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Елена Евгеньевна

Смерть
12.07.2012
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