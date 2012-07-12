Андреев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1953
Дата смерти12.07.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1980
Сын: Андреев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Андреева Елена Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Елена Евгеньевна
Смерть
12.07.2012