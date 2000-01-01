Душеба Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1981
Сын: Душеба Сергей Александрович
Мать ребёнка: Душеба Светлана Павловна
Рождение ребёнка
19.01.1984
Мать ребёнка: Душеба Светлана Павловна
Рождение ребёнка
28.09.1985
Сын: Душеба Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Душеба Светлана Павловна