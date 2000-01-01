Душеба Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душеба Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1981

Сын: Душеба Сергей Александрович

Мать ребёнка: Душеба Светлана Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1984

Сын: Душеба Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Душеба Светлана Павловна

Рождение ребёнка
28.09.1985

Сын: Душеба Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Душеба Светлана Павловна

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