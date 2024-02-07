Иванова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1940

Дочь: Тихонова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван

Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Иванов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван

Смерть
Неизвестно
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