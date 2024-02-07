Иванова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1940
Дочь: Тихонова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван
Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Иванов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван
Смерть
Неизвестно