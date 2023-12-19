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Веселов Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
08.08.1932

Дочь: Филиппова (Веселова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Веселова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.10.1933

Сын: Веселов Николай Иванович

Мать ребёнка: Веселова Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ, пропал без вести

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