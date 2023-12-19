Веселов Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1932
Дочь: Филиппова (Веселова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Веселова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.10.1933
Мать ребёнка: Веселова Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ, пропал без вести