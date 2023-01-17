Буриков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Буриков Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Буриков Андриян Андреевич
Мать ребёнка: Бурикова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Буриков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Бурикова Авдотья
Благовещенская волость Уфимского уезда Уфимской гу
Рождение ребёнка
1825
Сын: Буриков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Бурикова Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Бурикова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Бурикова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурикова Авдотья
Смерть
1830