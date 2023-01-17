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Буриков Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Буриков Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Буриков Андриян Андреевич

Мать ребёнка: Бурикова Авдотья

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Буриков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Бурикова Авдотья

Благовещенская волость Уфимского уезда Уфимской гу
Рождение ребёнка
1825

Сын: Буриков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Бурикова Авдотья

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Буриков Яков Андреевич

Мать ребёнка: Бурикова Авдотья

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Буриков Семен Андреевич

Мать ребёнка: Бурикова Авдотья

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурикова Авдотья

Смерть
1830
Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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