Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Харина) Анна Дмитриевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Харина) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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