Висконти Стефано — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висконти Стефано

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1990

Отец: Висконти Фабрицио

Мать: Висконти Виттория

Рождение ребёнка
05.08.2022

Сын: Висконти Леонардо Стефанович

Мать ребёнка: Висконти Марселина

Рождение ребёнка
23.11.2025

Сын: Висконти Микеланджело Стефанович

Мать ребёнка: Висконти Марселина

Рождение ребёнка
23.05.2030

Дочь: Висконти Амели Стефановна

Мать ребёнка: Висконти Марселина

Рождение ребёнка
23.05.2030

Дочь: Висконти Эмили Стефановна

Мать ребёнка: Висконти Марселина

Рождение ребёнка
28.07.2042

Дочь: Висконти Стефания Стефановна

Мать ребёнка: Висконти Марселина

Рождение ребёнка
03.01.2044

Сын: Висконти Стефано Стефанович

Мать ребёнка: Висконти Марселина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висконти Марселина

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