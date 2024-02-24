Висконти Стефано
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1990
Отец: Висконти Фабрицио
Мать: Висконти Виттория
Рождение ребёнка
05.08.2022
Сын: Висконти Леонардо Стефанович
Мать ребёнка: Висконти Марселина
Рождение ребёнка
23.11.2025
Сын: Висконти Микеланджело Стефанович
Мать ребёнка: Висконти Марселина
Рождение ребёнка
23.05.2030
Дочь: Висконти Амели Стефановна
Мать ребёнка: Висконти Марселина
Рождение ребёнка
23.05.2030
Дочь: Висконти Эмили Стефановна
Мать ребёнка: Висконти Марселина
Рождение ребёнка
28.07.2042
Дочь: Висконти Стефания Стефановна
Мать ребёнка: Висконти Марселина
Рождение ребёнка
03.01.2044
Сын: Висконти Стефано Стефанович
Мать ребёнка: Висконти Марселина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Висконти Марселина