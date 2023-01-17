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Боровиков Гаврила Евменович

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Место рождения

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Боровиков Евмен

Мать: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1906

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Моисеевна

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Моисеевна

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Боровикова Ефросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Боровикова Наталья Моисеевна

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова Наталья Моисеевна

Смерть
08.12.1937
Расстрелян
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