Боровиков Гаврила Евменович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Боровиков Евмен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1906
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Боровикова Ефросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Боровикова Наталья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1937
Расстрелян