Свиридов Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1915
Дата смерти06.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1932
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1932 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1944 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1998
Смерть
06.01.1998