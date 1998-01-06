Свиридов Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Георгий Васильевич

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Место рождения

Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

03.12.1915

Дата смерти

06.01.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1915 по 1924
Фатеж, Фатежский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1924 по 1932
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1932 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1944
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1944 по 1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1956 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.01.1998
Москва, город федерального значения Москва
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