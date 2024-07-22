Вобликова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вобликова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вобликов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вобликов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Вобликов Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Рождение ребёнка
10.04.1914

Сын: Вобликов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Ясенок, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.12.1920

Сын: Вобликов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Вобликов Алексей

Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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