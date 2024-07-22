Вобликова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вобликов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вобликов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Рождение ребёнка
10.05.1903
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Рождение ребёнка
10.04.1914
Сын: Вобликов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Ясенок, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.12.1920
Сын: Вобликов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Вобликов Алексей
Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно