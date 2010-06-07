Михайлусь Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1936
Дата смерти07.06.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 10.08.1965
Отец ребёнка: Ротай Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ротай Дмитрий Ильич
Смерть
07.06.2010