Михайлусь Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусь Наталья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1936

Дата смерти

07.06.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

С 1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 10.08.1965

Сын: Ротай Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ротай Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ротай Дмитрий Ильич

Смерть
07.06.2010
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